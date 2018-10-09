الأمن التركي فتش طائرة خاصة سعودية في يوم اختفاء خاشقجي ولا أثر له

المواطن - الرياض

نقلت قناة العربية عن وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أن الأمن التركي فتش طائرة خاصة سعودية في يوم اختفاء الكاتب جمال خاشقجي ولا أثر له.

وبحسب “الأناضول”، الأمن التركي سمح للطائرة السعودية بالمغادرة لعدم وجود أي صلة باختفاء خاشقجي.

وفتحت القنصلية السعودية لدى إسطنبول التركية أبوابها للصحافيين لتفنيد مزاعم احتجازها للكاتب جمال خاشقجي.

كما فتح القنصل السعودي محمد العتيبي أبواب القنصلية ليجول صحافيون من الوكالة في أرجاء القنصلية المكونة من 6 طوابق والواقعة في شمال إسطنبول.

وقال العتيبي في مقابلة داخل القنصلية: “أريد التأكيد على أن جمال ليس موجودًا هنا، وأن السفارة السعودية والقنصلية تعملان على البحث عنه”.

وشملت جولة المكاتب، وغرفة المراقبة، وصالة استقبال المراجعين، والمطابخ، والحمامات، والمستودعات، وغرف الحراسة.

وأكدت الجولة على تواجد مدخلين أمامي وخلفي للقنصلية.