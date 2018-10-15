الأمن السيبراني يحقق 1.5 مليار ريال في 2008 وتوقعات النمو 8 %

المواطن - الرياض

كشف فهد الجطيلي نائب الرئيس للأمن السيبراني في شركة STC حلول التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية أن نسبة النمو المتوقع في سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تقدر بــ 8% خلال العام المقبل 2019، مشيراً في تصريحات صحافية في معرض الشركة في جايتكس إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ نحو 1.5 مليار ريال سعودي وفق أرقام شركات متخصصة في أبحاث التسويق خلال العام 2018. وعرضت الاتصالات السعودية خدماتها في مجال الأمن السيبراني والبلوك تشين في معرضها المشارك في جايتكس دبي 2018.

من جهته أكد رياض معوض نائب الرئيس للمبيعات الحكومية وكبار العملاء في STC أن الشركة ستعمل على بناء وتطوير وابتكار حلول تقنية حديثة لقطاعات المملكة بما يساعد على تطبيق تقنية بلوك تشين والتي سترسم مستقبل التحول الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن STC تسعى لأن تكون الرائدة في نقل هذه التقنية العالمية إلى السوق السعودي.

وأضاف المعوض “أعطت شركة الاتصالات هذه التقنية الأولوية في استثماراتها، وذلك لكونها إحدى التقنيات التي يمكن للشركات الاستفادة منها في أعمالها الخاصة” مؤكدا أنه “بصرف النظر عن الجوانب الفنية لتقنية البلوك تشين، والتي يمكن تلخيصها بوصفها تقنية توفر قاعدة بيانات موزعة تمكّن طرقًا جديدة وأفضل لإدارة الأعمال عبر الأسواق المختلفة، فإن أكبر فائدة لهذه التقنية تتمثل في أنها تبني الثقة بين المستخدمين، وتضمن حماية البيانات وتحفظ أمنها، وخلوّها من أي محاولة إساءة استخدام أو سرقة أو احتيال.”