الأندية العربية تترقب قرعة كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الأندية العربية قرعة دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، المُقرر انطلاقها بعد قليل في العاصمة الرياض.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد ممثلي الاتحاد العربية والأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في انتظار القرعة.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن أنه سيتم خوض منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بين شهر أكتوبر ويناير المقبل بنظام الذهاب والإياب.

وتأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، كل من: الأهلي، الهلال والنصر من السعودية، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، الأهلي والزمالك من مصر، والثلاثي الجزائي وفاق سطيف، اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وصعد إلى دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أيضًا، كل من: النفط العراقي، الوصل الإماراتي، المريخ السوداني، النجم الساحلي التونسي، والثنائي المغربي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي.