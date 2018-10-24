الأهلي ضد الترجي التونسي .. التاريخ يُساند المارد الأحمر

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، لتنتظره مواجهة قوية أمام الترجي التونسي الطامح بالتتويج القاري.

وتأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري، بمجموع المباراتين 3/2، فيما صعد الترجي التونسي على حساب أول أغسطس الأنجولي بمجموع المواجهتين 4/3.

ولعب الأهلي ضد الترجي التونسي 18 مرة من قبل في البطولات الإفريقية، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في 7 مباريات، مقابل الهزيمة في 3 لقاءات، وانتهت 8 مواجهات بين الفريقين بالتعادل.

وتمكن المارد الأحمر من تسجيل 19 هدفًا خلال مباريات الأهلي ضد الترجي التونسي في البطولات الإفريقية، فيما اهتزت شباكه بـ11 هدفًا فقط.

وتواجد الأهلي وفريق الترجي التونسي في مجموعة واحدة بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة بالتعادل السلبي، ونجح المارد الأحمر في الفوز في لقاء الإياب الذي أُقيم خارج أرضه بهدف دون رد.

ويسعى النادي الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، فيما يبحث الترجي التونسي عن اللقب القاري الثالث في تاريخه.