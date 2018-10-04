الأهلي ضد الفيصلي .. الراقي جاهز لاقتناص الفوز الرابع

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل وهي مباراة الأهلي ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويسعى نجوم الراقي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي للفوز في مباراة الأهلي ضد الفيصلي، ليكون الراقي حقق فوزه الرابع على التوالي في مسابقة الدوري.

ويريد الراقي وانطلاقًا من الجولة الخامسة المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث في حال الفوز في مباراة الأهلي ضد الفيصلي سيصعد الراقي لصدارة الدوري مؤقتًا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ناديي الهلال والنصر.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الفيصلي، كان الراقي حقق الفوز على حساب نادي الباطن في الجولة الرابعة بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما اللاعب المصري عبدالله السعيد وزميله نوح الموسى.

ودائمًا ما تكون مواجهات الأهلي ضد الفيصلي مثيرة وقوية، خاصة أن الفيصلي كان حقق المفاجأة وأقصى النادي الأهلي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

كما سيركز النجم السوري عمر السومة مهاجم الراقي على إحراز الأهداف في مباراة الأهلي ضد الفيصلي، أملًا في المنافسة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي.

وكان الفيصلي سقط في فخ الهزيمة أمام الصاعد حديثًا نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة، قبل إقامة مباراة الأهلي ضد الفيصلي.

يملك العنابي فرصة ذهبية لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الفيصلي، خاصة أنه يملك المهاجم الكولومبي المميز دييغو كالديرون والذي تألق مع النادي الإسماعيلي المصري في الموسم الماضي.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الفيصلي غدًا في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت المملكة.

قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد الفيصلي، يتواجد الراقي في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد عشر نقاط، أما الفيصلي فيتواجد في المركز التاسع برصيد أربع نقاط.