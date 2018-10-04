الأهلي ضد الفيصلي .. 16 مباراة وتفوق كاسح للراقي

المواطن - مروة نبيل

تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الجمعة، مباراة الأهلي ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد الفيصلي 16 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الذي حقق الفوز في 12 لقاءً، وهُزم مرة واحدة فقط، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تسجيل 37 هدفًا خلال مباريات الأهلي ضد الفيصلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن لاعبو عنابي سدير من تسجيل 16 هدفًا.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الفيصلي بالجولة الخامسة، وخطف نقاط اللقاء لمواصلة الزحف نحو صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يُمنِّي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بعنابي سدير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد الفيصلي بالجولة الخامسة، لتجنب الخسارة الثالثة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقبل مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة الخامسة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع عنابي سدير في المركز التاسع بـ4 نقاط.