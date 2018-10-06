الأهلي والنصر في مواجهات جزائرية.. والهلال يلعب مع النفط العراقي

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال التي أُقيمت في العاصمة الرياض، عن مواجهات قوية للأندية السعودية في البطولة.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواجهة مولودية الجزائر، فيما يلعب الهلال مع فريق النفط العراقي.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن أنه سيتم خوض منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بين شهر أكتوبر ويناير المقبل بنظام الذهاب والإياب.