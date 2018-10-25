الأهلي يمحو آثار السداسية الاتفاقية بخماسية في الفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الأهلي والفتح ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لفوز عرض بخماسية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الأهلي والفتح بشكل سريع للغاية، وتمكن القاطرة البشرية دجانيني تافاريس من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 17 دقيقة على انطلاق لقاء الجولة السابعة الذي أُقيم على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وعزز السوري عمر السومة تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والفتح بتأخر النموذجي بثنائية دون رد.

وشهد الشوط الثاني من مباراة الأهلي والفتح سيطرة تامة للاعبي الراقي، ونجح عمر السومة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو والتي حسمت صحته.

وتمكن الكونعولي نزوزي توكو من تقليص الفارق، وسجل هدف النموذجي الأول في الدقيقة 70 بكرة رأسية مميزة، قبل أن يُسجل تافاريس هدفه الثاني والرابع لصالح الراقي في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني.

ونجح البديل عبد الفتاح عسيري في تسجيل هدف الراقي الخامس في شباك النموذجي في الدقيقة 83، ليستعيد الأهلي توازنه في الدوري بعد الهزيمة بسداسية أمام الاتفاق، ويحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره للمنافسة على القمة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط.

الهدف الاول لنادي ⁧#الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 17#الأهلي 1 : 0 ⁧#الفتح

⁧ pic.twitter.com/sWm9FtSWfx — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 42

الأهلي 2 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/HKO8n9LOw6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#الأهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 57

الأهلي 3 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/Ibo3VkysVv — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الاول لنادي #الفتح سجله اللاعب نزوزي توكو في الدقيقة 70

الأهلي 4 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/NcDeGGBHHb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الرابع لنادي #الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 76

الأهلي 5 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/H4kSanvD1u — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الخامس لنادي #الأهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 83

الأهلي 5 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/fHA2UWazdz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018