الإدارة الهلالية تشكر آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على توجيهه وتكفله بعلاج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري.

وأضاف بيان الزعيم عبر حسابه النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة الهلالية تُثمن الوقفة غير المستغربة من تركي آل الشيخ، والحرص الدائم على كافة أبنائه الرياضيين.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه المختصين في الهيئة العامة للرياضة للتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال من أجل علاج الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن عموري في أفضل الأماكن بالعالم وبشكل عاجل.

وتعرض عمر عبدالرحمن عموري لإصابة في الركبة خلال الدقائق الأولى من المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الشباب، في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يستطع عمر عبدالرحمن عموري استكمال مباراة الهلال والشباب ليخرج باكيًا من شدة الألم، وخضع لفحوصات اليوم، أوضحت حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها، يوم الثلاثاء، نظرًا لوجود تورّم في الركبة.