الإطاحة بعمالة وافدة خزنت 2.4 طن تمور بورشة سيارات في الأحساء

المواطن - واس

ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية المبرز، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور الأحساء، مستودعاً تقوم عليه عمالة وافدة لفرز وتخزين التمور في إحدى ورش السيارات بمنطقة الصناعات الخفيفة غرب المبرز، وذلك امتداداً لخطط المتابعة الشاملة للانشطة الصحية والمهنية ضمن المبادرة الوزارية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأفاد رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري أن البلدية تحفظت على كميات التمور المضبوطة والمُقدرة بـ 2400 كيلوغرام “2.4 طن”، واغلاق الموقع وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

ولفت المهندس الشهري الانتباه إلى برنامج التقييم الشامل والمتابعة الرقابية لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية، الذي سيستمر تنفيذه بشكل دقيق وصارم، ضمن خطط مجدولة للمتابعة الدورية، داعياً إلى أهمية الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة، لأن اللوائح الجزائية ستطبق بحق المخالفين، مهيباً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وإيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك.