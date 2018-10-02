الإطاحة بـ35 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في القطيف

الإطاحة بـ35 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في القطيف

2018/10/02
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم ، حملة تفتيشية استهدفت حي باب الشمال بالمحافظة، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة، للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالعمالة المخالفة .
وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، حيث تم التحقيق معهم من قبل المفتشين في عمل القطيف وإحالتهم للجهة ذات الاختصاص لإكمال اللازم.
وأوضح مدير مكتب العمل في محافظة القطيف عبدالكريم بن معتوق آل طه أن المكتب نفذ أربع حملات لضبط مخالفي نظام العمل والإقامة ، تم خلالها ضبط 35 عاملاً مخالفاً ، وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال اللازم .


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