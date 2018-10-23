الإعلان عن حكام الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُدير مباراة النجوم والخليج، الحكم رائد الزهراني، ويُعاونه كل من فهد العمري ومحمد الشهري، وسيكون محمد الدقاش حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء النهضة وضمك، تركي الخضير، ويُعاونه الثنائي ماجد الناصر ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع محمد البريدي.

وسيقود الحكم شكري الحنفوش مباراة المجزل وأبها، ويُساعده محمد العبكري وبليغ آل رمضان، ومحمد القرني حكم رابع، ويُدير عبدالرحمن الشهري مباراة الجبلين والكوكب، ويُعاونه كل من بدري الشمراني وعماد عسكر، والحكم الرابع محمد العمري.

ومن المُقرر أن يُدير حسين أبو شاهين مباراة نجران والقيصومة، ويُعاونه عادل شراحيلي وعبدالعزيز البرية، والحكم الرابع عبد الصمد بكري، فيما يقود خالد الطريس، مباراة الوشم والعدالة، ويُساعده فيصل القحطاني ومؤيد المسجن، ومريع المريع الحكم الرابع.

وعُين عبدالله ظافر الشهري حكمًا لمباراة الطائي والشعلة، ويُساعده عمر الجمل وحسين البراهيم، وأحمد الرميخاني الحكم الرابع، ويُدير ماجد الشمراني مباراة العين والعروبة، ويُعاونه علي القرني ومحمد المطرودي، وأحمد الغامدي الحكم الرابع.

وسيكون محمد سيف النحيت حكمًا لمباراة الأنصار والجيل، ويُساعده هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، وحسين أبو شاهين الحكم الرابع، فيما يقود فيصل البلوي مباراة جدة وهجر، ويُساعده خلف زيد الشمري وناصر الفايدي، ومشاري العسيري الحكم الرابع.