الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بسياساتها ومكانتها

المواطن - الرياض

أكدت دولة الإمارات تضامنها مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بسياساتها ومكانتها.

وقبل قليل، رفض مصدر مسؤول بالجامعة العربية، التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية على المملكة.

وقال المصدر: “فيما يخص مسألة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فإن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة لضغوط عليها”.

وأعرب المصدر عن التطلع لأن تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور الهام للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميًّا ودوليًّا.