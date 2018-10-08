الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا لتنفيذ حكم بـ29.6 مليون ريال

الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا لتنفيذ حكم بـ29.6 مليون ريال

2018/10/08
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - واس

استرد الإنتربول السعودي أمس مواطنا سعودياً مطلوباً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بمبلغ وقدره (29,656,952.44) تسعة وعشرون مليون ريال وست مئة وستة وخمسون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً وأربع وأربعون هللة.

وباشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي لملاحقة المواطن السعودي في إطار جهوده للتصدي للنشاطات الإجرامية، وتقديم مرتكبيها الهاربين للعدالة أمام الجهات القضائية بالمملكة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء الـ 192 دولة بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بمختلف صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم