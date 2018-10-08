الإنتربول تعلن استقالة رئيسها بعد كشف لغز اختفائه

المواطن - متابعة

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن رئيسها الصيني الجنسية، مينغ هونغ وي، والذي يخضع للتحقيق في الصين بشأن ارتكاب مخالفات قانونية، تقدم باستقالة من منصبه.

ويأتي هذا الإعلان عن الاستقالة بعد ساعات فقط من كشف الصين عن مصير مينغ الذي انقطعت أخباره منذ أن غادر إلى بلده الأم نهاية سبتمبر.

وأوردت منظمة الشرطة الدولية في بيان رسمي: “اليوم الأحد من الأمانة العامة للإنتربول في مدينة ليون، تلقت فرنسا استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب رئيس الإنتربول، بأثر فوري”.

وأضاف البيان أن نائب الرئيس، كيم جونغ يانغ، الذي يحمل الجنسية الكورية الجنوبية، سيصبح رئيسًا بالوكالة، حتى الاجتماع المقبل للمنظمة الذي سينعقد بين 18- 21 نوفمبر في دبي، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد من أجل إتمام السنتين المتبقيتين من العهدة الحالية.

وكانت زوجة مينغ الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين أبلغت عن اختفائه بعد سفره الشهر الماضي من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.