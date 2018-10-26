الأرصاد : أمطار مستمرة في الطائف وجدة حتى منتصف الليل

المواطن - الطائف

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار غزيرة على مساحات واسعة من منطقة مكة المكرمة خاصة في الطائف وجدة.

وتوقع الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى الساعة 23 مساء على الطائف تشمل الهدا – الشفا – ميسان – بني مالك – مكة المكرمة – هدى الشام – مدركة – الكامل – قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية.

وفي جدة توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الثامنة مساء تشمل رابغ – ثول – ذهبان – الشعيبة والأجزاء المجاورة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق (حائل، القصيم، الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض، والحدود الشمالية)، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر, وحالة البحر متوسط الموج.