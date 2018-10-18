الإنذار المبكر يُحذر 5 مناطق: أمطار رعدية تجري السيول حتى العاشرة ليلًا

المواطن - الرياض

وجَّه النظام الآلي للإنذار المبكر 5 تنبيهات متقدمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد حتى العاشرة ليلاً وتشمل مساحات واسعة من مناطق مكة المكرمة، حائل، عسير، الباحة وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران، الخرخير، شرورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات فرسان وأبو عريش والدرب، وقرى “شهدت والحوامضة والبقاشة والعبادلة والقصادية الأولى والثانية والعبادلة والخرادلة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.