الاتحاد أكثر الأندية السعودية شعبية في الإمارات

الاتحاد أكثر الأندية السعودية شعبية في الإمارات

2018/10/15
الساعة 5:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1865
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

أجرت شركة SMG Insight، للأبحاث المستقلة، والوكالة الدولية للتسويق الرياضي والترفيهي، دراسة جديدة شملت عشاق كرة القدم في دولة الإمارات، وأظهرت النتائج اهتمام الجمهور الإماراتي بمنافسات كرة القدم خارج الإمارات عن المنافسات المحلية.

وحل ريال مدريد أولاً كأكثر الأندية شعبية بنسبة بلغت 35% يليه برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد .

وعلى صعيد أندية الشرق الأوسط، حل العين أولاً يليه الأهلي المصري وشباب الأهلي دبي ثم اتحاد جدة يليه الوحدة .

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم