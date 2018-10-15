الاتحاد أكثر الأندية السعودية شعبية في الإمارات

المواطن - طارق سعد

أجرت شركة SMG Insight، للأبحاث المستقلة، والوكالة الدولية للتسويق الرياضي والترفيهي، دراسة جديدة شملت عشاق كرة القدم في دولة الإمارات، وأظهرت النتائج اهتمام الجمهور الإماراتي بمنافسات كرة القدم خارج الإمارات عن المنافسات المحلية.

وحل ريال مدريد أولاً كأكثر الأندية شعبية بنسبة بلغت 35% يليه برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد .

وعلى صعيد أندية الشرق الأوسط، حل العين أولاً يليه الأهلي المصري وشباب الأهلي دبي ثم اتحاد جدة يليه الوحدة .