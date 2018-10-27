الاتحاد الأوروبي: ندعم وقف الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

المواطن - واس

دعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف اليمنية كافة، إلى الانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي للنزاع الدائر في البلاد.

وجدّد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد للجهود الرامية لوقف الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث في البيان الذي بثّته بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن، على حسابها في “فيسبوك”: إن الاتحاد الأوربي ملتزم ببذل كل ما يستطيع لدعم إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.