الاتحاد السعودي يطلب إحالة إعلامي للنيابة العامة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عزمه التقدم بطلب إحالة أحد الإعلاميين إلى النيابة العامة.

وجاء البيان كالتالي: “يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإدارة القانونية في الاتحاد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة حيال ما تضمنه طرحه من اتهامات وتشكيك في الذمم وغيرها من التهم ضد الاتحاد”.

وتابع بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيُطالب بتقديم ما يثبت اتهاماته أو إحالته إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية.