الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. ماذا قال المدربان عن مباراة اليوم؟

المواطن - مروة نبيل

شدد المديران الفنيان حلمي طولان وكريستيان غروس، على صعوبة مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك اليوم في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، خاصة أن كلًا منهما يرغب في حسم التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

وقال حلمي طولان قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك اليوم: “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بطولة كبيرة، وأشكر الاتحاد العربي ومسؤوليه على النجاحات المستمرة التي يُحققها”.

وتابع مدرب “سيد البلد” طولان: “مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك هامة وصعبة أمام خصم كبير يعد من أعرق وأعظم الأندية العربية والإفريقية، ويضم عددًا من اللاعبين المميزين، ولكننا استعددنا بشكل جيد، ونأمل تحقيق فوز يُسعد جماهيرنا”.

وبشأن مشاركة رزاق سيسيه وداودا في مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك اليوم، قال طولان: “مشاركة الثنائي لم تُحسم بعد، وننتظر حضور اجتماع مع رئيس النادي بشأن اتخاذ القرار المناسب، وخاصة أن العقد المبرم بيننا وبين القلعة البيضاء لا يوجد فيه ما يمنع مشاركتهما”.

ومن جانبه، قال كريستيان غروس عن مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك اليوم: “هذه البطولة مختلفة وممتعة وتختلف عن مسابقة الدوري، ونسعى للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود مبكرًا إلى الدور القادم”.

واستكمل مدرب القلعة البيضاء تصريحاته قائلًا: “وسنخوض مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك بجدية، خاصة أنها أمام فريق كبير يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولم أحسن حتى الآن أمر بديل يوسف أوباما، ولكن أقول إن كل لاعب في الفريق سيأخذ فرصته الكاملة”.