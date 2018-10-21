الاتحاد: حسين عبدالغني يحتاج إلى رادع.. وعقوبة الانضباط بدون تحقيق

المواطن - مروة نبيل

شدد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، حسين الشريف، على رفض العميد لأي تصرف خارج عن الروح الرياضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجاوزات قائد فريق أُحد، حسين عبدالغني تحتاج إلى رادع.

وعلق حسين الشريف على واقعة عراك حسن معاذ وحسين عبدالغني قائلًا: “نرفض في الاتحاد كل تصرف خارج عن الروح الرياضية من حسن معاذ وغيره.. ونؤيد كلام معالي المستشار ونرحب به”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “عقوبة لجنة الانضباط جاءت بناء على تقرير مراقب المباراة وبدون أي تحقيق، وهذا ما دعانا إلى التقدم باستئناف والقضية لا زالت منظورة”.

وأضاف حسين الشريف تصريحاته قائلًا: “يجب أن يتحد الرياضيين للارتقاء برياضتنا وعدم القيام بتصرفات تشوه المشهد الرياضي السعودي.. وتكرار تجاوزات حسين عبدالغني يحتاج إلى رادع”.

واختتم الشريف تصريحاته قائلًا: “تطاول لفظيًّا على حسن معاذ، ودائمًا تخرج منه مثل تلك الألفاظ البذيئة.. إلى متى نسمع هذه الألفاظ البذيئة في ملاعبنا من لاعب مثل حسين عبدالغني.. وهل يرضى حسين بأن تقال هذه الألفاظ لأولاده؟”.

وحدث شجار بين حسن معاذ وقائد نادي أُحد بعد مباراة الفريقين، حيث انتظر لاعب فريق الاتحاد النجم حسين عبدالغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع اللاعبين، وانهال عليه بالضرب، وتدخل مدرب العميد بيليتش وبعض المتواجدين لفض الاشتباك.

وتحول عراك حسن معاذ وقائد فريق أُحد إلى الشرطة المتواجدة في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسط أنباء عن رفض حسين عبدالغني التنازل ونقل الواقعة إلى مركز الشرطة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن معاذ، بالإيقاف لمدة سنتين، كما ألزمته بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر الواقعة.