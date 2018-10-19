الاتحاد .. والفوز الثاني أمام أُحد

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أُحد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أُحد مرتين من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وفاز العميد في المواجهة الثانية بهدف دون رد.

ويبحث الاتحاد وأُحد عن تحقيق الفوز الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث كل منهما نقطة واحدة من التعادل في لقاء وحيد، والهزيمة في 4 مواجهات.

وتُعد مباراة الاتحاد وأُحد اليوم، هي الأولى التي يقودها المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش، ويأمل قيادة العميد لتحقيق فوزه الأول، وانتشاله من الأزمة الفنية والنفسية التي يمر بها هذا الموسم.