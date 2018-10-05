الاتحاد يبدأ تصحيح الأوضاع في معسكر الطائف

المواطن - مروة نبيل

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد نواف المقيرن، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في غرفة تبديل الملابس بعد مباراة الفتح، بحضور الجهاز الفني الجديد بقيادة الكرواتي سلافين بيليتش، لمناقشة أوضاع العميد.

وأعلن نواف المقيرن، خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمعسكر إعدادي في الطائف، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، من أجل تصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها العميد خلال الفترة الماضية.

وحمل نواف المقيرن المدرب الأرجنتيني المُقال رامون دياز مسؤولية سوء مستوى وأداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، وأكد أنه لن يترك العميد حتى يعود إلى القمة مُجددًا.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قد تعاقد مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أملًا في عودة الانتصارات.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتكون الهزيمة الرابعة للعميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، من التعادل أمام الوحدة.