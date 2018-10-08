الاتحاد يبدأ مرحلة الإعداد والمقيرن يعد الجماهير

المواطن - محمد سمعة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم مرحلة جديدة من الإعداد الفني والبدني لبقية الموسم بقيادة مدربه الجديد، الكرواتي سلافين بيليتش.

ويتطلع المدرب بيليتش خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبي الاتحاد بشكل قوي من أجل الاستعداد للجولات المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم والبطولة الآسيوية.

ويركز المعسكر على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة للخروج من دوامة الخسائر والظروف والتي تعرض لها في الجولات الأولى من الدوري.

وسيعمل المدرب بيليتش على توظيف اللاعبين بالشكل المناسب في أرضية الملعب وتأهيلهم بشكل يناسب تطلعات وطموحات فريق الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ووعد نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بتلبية كافة احتياجات اللاعبين والجهاز الفني والوصول إلى الجاهزية الكاملة خلال فترة التوقف.

وجدد المقيرن ثقته في لاعبي الاتحاد من أجل تحقيق نتائج طيبة للعميد في الفترة المقبلة.

وأكد المقيرن لجماهير الاتحاد أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة الأمجاد إلى الاتحاد.