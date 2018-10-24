الاتحاد يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض استعدادًا لمباراة الهلال، مساء غدًا الخميس.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال، حيث يتسلح العميد بعودة الثنائي فهد المولد والتشيلي كارلوس فيلانويفا، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيتهما.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.