الاتحاد ينتظر هدية الهلال الأولى

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند مواجهة نادي الهلال غدًا الخميس.

ولم ينجح الاتحاد خلال أول ست جولات من عمر المسابقة في تحقيق الفوز حيث خسر العميد أربع مباريات وتعادل في مباراتين، بينما حال نادي الهلال أفضل خاصة أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة خلف نادي النصر المتصدر.

ويرغب الاتحاد في أن يكون الحظ الجيد حليفه غدًا عند مواجهة نادي الهلال، حيث تنتظر الجماهير الاتحادية الهدية الأولى من نادي الهلال بخسارته من العميد حتى يعود الأمل للفريق الاتحادي في قدرته على تحقيق مركز جيد له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قررت تعيين المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي تمت إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية دون رد في الدوري السعودي.

تعادل الاتحاد في آخر جولة له بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي أحد بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

أُوقف اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد عن ممارسة رياضة كرة القدم لمدة عامين ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وذلك بعد التعدي بالضرب على اللاعب حسين عبدالغني لاعب أحد.