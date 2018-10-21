الاتحاد ينتعش بعودة المولد وفيلانويفا

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الأحد، عودة الثنائي فهد المولد والتشيلي كارلوس فيلانويفا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحت قيادة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، استعداداته لمباراة الهلال المقبلة، وقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لتأدية تدريبات لياقية وفنية.

وواصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فواز القرني تدريباته التأهيلية تحت إشراف الشريك الطبي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعول الجهاز الفني بقيادة بيليتش كثيرًا على عودة الثنائي فهد المولد والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومشاركتهما أمام الهلال، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن العميد هذا الموسم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الهلال، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه السلبية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل مع أُحد في الجولة السادسة، ليتذيل الترتيب بنقطتين، والهزيمة في 4 مباريات، ليُحقق العميد أسوأ بداية له.