الاتحاد ينفرد برقم سلبي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأرقام السلبية ستُطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انفرد برقم سلبي هذا الموسم، بعد مباراته أمام أُحد في الجولة السادسة.

وأوضحت شبكة “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أصبح الوحيد الذي لم يفتتح التسجيل هذا الموسم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما استقبل هدفًا من أُحد في الدقيقة 68.

وانتهت مباراة الاتحاد وأُحد التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم أُحد عن طريق لوكاس ريبامار، وتعادل العميد في الدقيقة 71 عن طريق فالديفيا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه السلبية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتذيل الترتيب بنقطتين من التعادل مع الوحدة وأُحد، والهزيمة في 4 مباريات، ليُحقق العميد أسوأ بداية له.