الاتحاد يوافق على طلب الهلال بشرط

المواطن - مروة نبيل

وضع نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد شرطًا واحدًا، من أجل الموافقة على نقل مباراة العميد المقبلة أمام الهلال إلى جدة.

وطلب نادي الهلال نقل مباراته أمام الاتحاد في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جدة، على أن تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين في الرياض، نظرًا لسوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وعلق نواف المقيرن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على طلب الزعيم قائلًا: “الهلاليون يطالبون بأن تكون مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل في جدة لأسباب تتعلق بهم، والاتحاد لا يمانع”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “ولكن نحن متمسكون بحقنا بأن تكون مباراة الإياب في ملعبنا كما هي معلنة في جدول الدوري لهذا الموسم .. والحق حق”.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أنه تم نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، نظرًا لانشغال ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بعرض مصارعة المحترفين WWE “جوهرة التاج”.