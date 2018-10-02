الاتصالات السعودية تدشن شركة STC Pay للمدفوعات الرقمية

المواطن - عبدالملك آل سميح‎‎

دشنت الاتصالات السعودية STC- اليوم- شركة STC Pay كذراع استثماري متخصص في المدفوعات الرقمية، وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية للأفراد والشركات، بما يتوافق مع توجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالانسجام مع إستراتيجية مجموعة STC للنمو والتحول الرقمي، بالتوازي مع دورها المحوري في رؤية المملكة 2030 كممكن للتحول الرقمي.

ودشنت الشركة الجديدة STC Pay في الرياض بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، ومعالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية معالي الدكتور خالد بياري، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر.

وأوضح المهندس ناصر الناصر أن الخدمات المالية الرقمية هي إحدى مسارات النمو الجديدة لمجموعة الاتصالات السعودية بحسب إستراتيجيتها للنمو والتحول الرقمي، خصوصًا في هذا التوقيت الذي يشهد تحولات متسارعة في صناعة الاتصالات وثورة المعلومات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستقدم إضافة نوعية لتطوير خدمة نظام المدفوعات الرقمية “Digital Payments”، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية والبنوك محليًّا وعالميًّا.

من جانبه أشار الدكتور طارق عناية، رئيس مجلس إدارة شركة المدفوعات الرقمية، إلى أن المنصة الإلكترونية التي تقدمها شركة “STC Pay” تقدم خدمات مالية رقمية متكاملة للشركات والأفراد، بحيث تمكّن أصحاب الأعمال من الوصول إلى شريحة كبيرة من عُملاء شركة الاتصالات السعودية، وتتيح لهم الاستفادة من خدمات مالية رقمية آمنة ومتطورة، وتسهل عمليات الشراء والمعاملات المالية اليومية.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay”، صالح المصيباح، أن الشركة ستقدم خدماتها كمحفظة إلكترونية يتم شحنها لتمكن العميل من شراء احتياجاته من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الإلكترونية في أي وقت وأي مكان، كما تسهل الخدمة إرسال واستلام الأموال من وإلى العائلة والأصدقاء، وذلك من خلال قائمة جهات الاتصال الخاصة بالعميل وكذلك تحويل الأموال لأي حساب بنكي داخل المملكة، إلى جانب إمكانية دفع فواتير STC من خلال التطبيق.

الجدير بالذكر أن شركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay” تأسست عام 2017 بهدف مواكبة التحول الرقمي في المملكة والتحول نحو مجتمع غير نقدي وفق رؤية 2030، ووفق تنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وهي شركة خدمات مالية سعودية مملوكة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية STC، تقدم الخدمات المصرفية الرقمية FINTECH لقطاعي الشركات والمستهلكين.