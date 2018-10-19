الاتفاق ضد الأهلي .. التاريخ يُنصف الراقي في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الاتفاق ضد الأهلي، في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم غد السبت.

ولعب الاتفاق ضد الأهلي 16 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الذي حقق الفوز في 8 مباريات، وفاز فارس الدهناء في 4 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

وشهدت مباريات الاتفاق ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 51 هدفًا، أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 34 هدفًا، فيما سجل فارس الدهناء 17 هدفًا.

وقبل مباراة الاتفاق ضد الأهلي في الجولة السادسة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط مباراة الاتفاق ضد الأهلي غدًا، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق ضد الأهلي بالجولة السادسة، للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في تعثر النصر المتصدر.