الاتفاق يواصل انتصاراته بهدف في الحزم

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق والحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الاتفاق والحزم التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بشكل سريع، وسط ضغط كبير من فارس الدهناء الذي يعتمد على الثلاثي الهجومي المتألق محمد الكويكبي، فخر الدين بن يوسف وكريستيان غوانكا.

وتمكن النجم محمد الكويكبي من فض اشتباك التعادل السلبي؛ وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من مباراة الاتفاق والحزم.

وحاول لاعبو فارس الدهناء تعزيز تقدمهم مع بداية الشوط الثاني، وسط تراجع في أداء الحزم، واستمرت محاولات الفريقين، لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بهدف نظيف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 8 نقاط.

الهدف الاول لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 49#الاتفاق 1 : 0 #الحزم ⁧⁩ pic.twitter.com/7TH3Au8AuQ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018