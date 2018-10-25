الاتفاق يُحقق إنجازًا غائبًا منذ 2012

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نتائجه المميزة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز اليوم على الحزم في الجولة السابعة، بهدف نظيف سجله النجم محمد الكويكبي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رقمًا مميزًا بعدما تجنب الخسارة في الجولات الست الماضية، ليقترب من تحقيق إنجازه التاريخي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُحقق فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هذا الإنجاز منذ منافسات موسم 2011/ 2012، والذي أنهاه فارس الدهناء في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، من الفوز في 13 مباراة، والتعادل 8 مرات، والهزيمة في 5 لقاءات.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين، ويملك لقاء مؤجلا أمام الهلال.