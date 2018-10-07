الاختبارات الشهرية بدأت ومتوسطة أحد رفيدة بلا معلم رياضيات

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

بالرغم من حديث وزارة التعليم المستمر عن تقييم الأداء الوظيفي للمعلمين وعن حرصها على جودة التعليم إلا أن الواقع غير ذلك في الكثير من المدارس والدليل على ذلك النقص الكبير في الكادر العلمي في المدارس، مثل ما هو حاصل بمدرسة متوسطة أحد رفيدة وهي أقدم مدرسة بالمحافظة.

” المواطن” وبعد ورود الكثير من رسائل أولياء الأمور بخصوص عدم وجود معلم مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط من بداية العام الدراسي وحتى الوقت الحالي والبالغ عددهم ١٠٠طالب موزعين على ٤ فصول دراسية، تواصلت مع أولياء الأمور وذكروا أن أبناءهم من بداية العام الدراسي حتى هذا الوقت لم يأخذوا درساً واحدا في مادة الرياضيات والتي هي من أهم المواد التي يحتاج فيها الشرح والتوضيح وتأخذ جهداً من المعلم كي يشرح ويبسط كل درس حتى يسهل فهمة على الطلاب.

وذكر الأهالي أن الاختبارات الشهرية بدأت من اليوم :” فكيف يستطيع أبناؤنا فهم ومذاكرة هذه المادة التي لها خمسة أسابيع لم يفتح كتابها ولم يدرس صفحة واحدة من بداية العام الدراسي”.

وناشد أولياء الأمور وزارة التعليم إيجاد معلم لمادة الرياضيات مع العلم أنهم لجؤوا أكثر من مرّة لمكتب التعليم بأحد رفيدة والذي لم يعر مشكلتهم أي اهتمام وظل في صمته حتى هذا الوقت.