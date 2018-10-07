الادعاءات الكاذبة من بعض الجهات وتزامن التصريحات حول اختفاء خاشقجي يثير الريبة

المواطن- الرياض

استهجنت القنصلية العامة بأسطنبول الاتهامات الغير مسئولة التي أدعتها مصادر مسئولة تركية عن مقتل المواطن السعودي جال خاشقجي داخل مبنى القنصلية .

جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في القنصلية حيث نفى المصدر التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك المصدر بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

‏‎‏‎وكشف المصدر أن وفدًا أمنيًا مكون من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لإسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

‏‎وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.

وبعد توضيح المصدر المسؤول، يتحمل كل من روج لقصة مقتل المواطن جمال خاشقجي داخل السفارة، المسئولية القانونية لهذه الاتهامات الغير مسئولة والعارية من الصحة، ناهيك عن ما يتسبب به من ضرر كبير لأسرة المواطن من أنباء كاذبة بتاتاً. وكما اوضح تصريح المصدر المسؤول فان القنصلية العامة للسعودية في أسطنبول تنتظر مشاركتها المعلومات التي تتوصل لها الجهات الأمنية التركية طمعاً في معرفة تفاصيل اختفاء مواطنها جمال خاشقجي ، وفي الوقت نفسه فانها لا تعتقد أن تسريب المعلومات الغير صحيحة في قضية اختفاء مواطن سعودي مناسبة بقدر ماهي تعقد من مسألة عودته سالما. وقد سارعت السلطات السعودية بإرسال وفد أمني ومحققين إلى أسطنبول(وصل أمس السبت)، طمعاً في المشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي وهو ما يؤكد حرص المملكة على بذل كل جهودها كما هي دائما لمتابعة حالة مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي مزايدة على جهودها في هذا الشأن. ويرى مراقبون أن الادعاءات الكاذبة التي تروجها بعض الجهات، وتزامن بعض التصريحات في توقيت نشرها وبثها ، يثير الريبة والشبهة في مغزى تلك الجهات وما اذا كان هناك معلومات غامضة في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي.