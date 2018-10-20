الاستثمارات العامة یطلق خدمة التصدیق الرقمي للعقود الرسمیة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة “علم” المتخصصة في الحلول الرقمية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق خدمة التصديق الرقمي للخطابات والعقود الرسمية الموثقة من المحامين، والتي ستسھم في رفع مستوى الحماية وموثوقية العقود.

وأشارت شركة “علم”، في بيان لها، إلى أنه تم إطلاق الخدمة بالشراكة مع الھيئة السعودية للمحامين، وھي تھدف إلى تبسيط عمليات التوثيق وممارسة الأعمال، وتقديم الحلول التقنية في القطاع العدلي، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة للقطاع الخاص فيما يتصل بالعقود لتلافي النزاعات التي تحدث في ھذا الخصوص.

وأكد الأمين العام للھيئة السعودية للمحامين، بكر الھبوب، أن ھذه الخدمة ستشكل نقلة نوعية في طرح الخدمات الرقمية التي ستسھل ممارسة الأعمال الاقتصادية.

ومن جھته، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة “علم”، ماجد العريفي: إن ھذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في أسلوب المصادقة على توقيعات المحامين على الخطابات، أو العقود التي تبرمھا المنشآت التجارية وترغب من المحامين توثيق إجراءات التعاقد فيھا.