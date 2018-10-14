الاستقالة 29 في فريق ترامب هل تكون من نصيب ماتيس؟

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حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقمًا قياسيًا في عدد المستقيلين من فريقه الرئاسي بالرغم من أنه لم يكمل نصف مدته الدستورية حيث استقال 28 مسؤولا كان آخرهم نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة والمدافع الشرس عن سياسات ترامب.

الرئيس الأمريكي نفسه ألمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاعه جيم ماتيس خلال وقت قصير إلا أنه تدارك الموقف بقوله إن الجميع سيغادر يومًا ما.

وإذا غادر ماتيس سيكون هو المسؤول رقم 29 في قائمة ضمت العديد من الأسماء البارزة التي راهن عليها ترامب خلال حملته الانتخابية بل إن فيهم عددًا من أصدقائه المقربين.

وقد ضمت قائمة الاستقالات حتى الآن كلاً من:

1- مايكل فلين، مستشار الأمن القومي. 2- شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض. 3- رينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض. 4- أنطوني سكاراموتشي ، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض. 5- ستيف بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض. 6- كاتي وولش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض. 7- مايكل دوبك، مدير الاتصالات. 8- سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس. 9- كاثلين ترويا مكفارلاند، نائب مستشار الأمن القومي. 10 – توم برايس، وزير الصحة والخدمات الإنسانية. 11 – أوماروسا مانيغو نيومان. 12 – جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية. 13- أندرو مكابي، نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية. 14- دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي. 15- والتر شباك، مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية. 16- أنجيلا ريد، رئيسة قسم الموظفين المنزليين في البيت الأبيض. 17- روب بورتر، أمين الموظفين. 18- جوش رافل، مسؤول الاتصالات العليا. 19- هوب هيكس، مدير الاتصالات الاستراتيجية. 20- غاري كون، مدير المجلس الاقتصادي الوطني. 21 – جون مكينتي، مساعد الرئيس الشخصي. 22- ريكس تيليرسون، وزير الخارجية. 23- هربرت ماكماستر، مستشار الرئيس للأمن القومي. 24- ديفيد شولكين، أمين شؤون قدامى المحاربين. 25- مايكل أنطون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي. 26- توم بوسرت، مستشار الأمن. 27- سكوت برويت، مدير وكالة حماية البيئة. 28- نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.