الاشتباه في مركبة يكشف ضبطية صادمة من الأغذية الفاسدة في عسير

المواطن - واس

اتلفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير اليوم كميات من المواد الغذائية الفاسدة كانت تنقلها مركبة.

وبين المتحدث الرسمي بأمانة عسير ماجد الشهري أنه ورد للأمانة بلاغ صباح اليوم يفيد بالاشتباه في مركبة محملة بالمواد الغذائية الفاسدة حيث تم استيقافها على طريق الطائف قادمة إلى مدينة أبها، وتبين أنها محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي تقدر بأكثر من 7 أطنان بسبب سوء نقلها بطريقة غير صحية وتأثرها بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات لبلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية او عن طريق خدمة 940 و التي تعمل على مدار اليوم.