الاكتئاب وصدمات الطفولة يسببان شيخوخة مبكرة

المواطن - متابعة

وجد باحثون من جامعة أمستردام أن الذين يشكون من اكتئاب مزمن والذين تعرّضوا إلى صدمات في مرحلة الطفولة يشيخون مبكراً. واعتمدت الدراسة على فحوصات للشفرة الوراثية (دي إن إيه) كشفت أن الصدمات النفسية والاعتداءات الجسدية في مرحلة الطفولة تزيد من سرعة شيخوخة الخلايا، خاصة عند وجود اكتئاب.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً في مؤتمر الصحة النفسية الأوروبي الذي انعقد في برشلونة، ونشرت نتائجها “أمريكان جورنال أوف سيكاتري”. ويعتبر الاكتئاب أكثر مشاكل الصحة النفسية انتشاراً في العصر الحديث.

وفحص الباحثون عينات من الشفرة الوراثية لـ 319 شخصاً، منهم من لديه اكتئاب مزمن، وبعضهم تعرّض لصدمات في الطفولة، وتبين أن الجمع بين المشكلتين يزيد من سرعة شيخوخة الخلايا بشكل واضح.

وتسجّل ساعة الشفرة الوراثية مدى شيخوخة الخلية، ويمكن قياس ذلك لمعرفة العُمر الحقيقي للإنسان، وتظهر علامات الشيخوخة المبكرة للإنسان في عمر الخمسينات والستينات بينما تكون ملامحها أقل وضوحاً قبل ذلك.