الانتهاكات مستمرة.. ميليشيا الحوثي تختطف محتجات ضد غلاء المعيشة!

المواطن - واس

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية عددًا من النساء في العاصمة اليمنية صنعاء، عقب قيامهن بالتظاهر احتجاجًا على تدهور العملة الوطنية وغلاء المعيشة التي تسبب فيها الانقلابيون.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين بصنعاء في بيان عمليات الاختطاف والانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها الميليشيا المدعومة من إيران، وقالت: إن الميليشيا أقدمت على ارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في المجتمع اليمني وعمدت إلى اختطاف عدد من المحتجات والزج بهن في مراكز احتجاز دون اعتبار لأي قيم مجتمعية أو أخلاقية أو إنسانية.

وأكدت الرابطة أن استمرار الميليشيا الانقلابية ارتكابها هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة في ظل صمت شيوخ القبائل وزعمائها والمنظمات الحقوقية والإنسانية سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وطالبت الرابطة ميليشيا الحوثي الانقلابية بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفات دون قيد أو شرط ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

ونشرت الميليشيا المئات من عناصرها في شوارع العاصمة صنعاء لمواجه التظاهرات التي دعا إليها نشطاء احتجاجًا على تدهور المعيشة والعملة الوطنية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثيون.