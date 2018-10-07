الانضباط توقف الشمري وبلغيث.. وتُغرم كارينيو

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات تجاه عبد الملك الشمري، عقيل بلغيث والمدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف لاعب نادي الشباب، عبدالملك الشمري، مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس “ركل دون كرة”، ما أدى إلى طرده في الدقيقة 97 أمام التعاون.

وأوقفت لاعب نادي الفيصلي، عقيل بلغيث، مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس “ركل دون كرة”، الأمر الذي تسبب في طرده في الدقيقة 65 أمام النادي الأهلي.

وألزمت لجنة الانضباط مدرب نادي النصر، دانييل كارينيو بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لإدلائه بتصريحات تشكّل مخالفة لأحكام المادتين (50) و(81) من اللائحة، خلال المؤتمر الصحافي عقِب مباراة العالمي والحزم.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بسبب مباريات الجولة الخامسة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.