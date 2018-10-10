الانضباط توقف سوزا 6 مباريات.. وتُغرم القيصومة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبتين على نادي القيصومة، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران فيليب سوزا.

وألزمت الانضباط نادي القيصومة بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لتأخر إداريي الفريق أكثر من 20 دقيقة في تسليم المراقب كشف أسماء المشاركين في مباراة النهضة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأوقفت اللجنة لاعب نادي نجران فيليب سوزا، 6 مباريات بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 30 ألف ريال؛ لبصقه على لاعب منافس بعد نهاية مباراة فريقه ضد نادي النجوم دوريًّا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة قد نجح في الفوز على النهضة، في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتهت مباراة النجوم ونجران بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.