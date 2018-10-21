الانضباط توقف لاعب الشباب.. وتغرمه 10 آلاف ريال
بعد طرده أمام الهلال

الانضباط توقف لاعب الشباب.. وتغرمه 10 آلاف ريال

2018/10/21
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة تجاه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أولسمان سيلفا.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، أولسمان سيلفا مباراة واحدة، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لاستعماله العنف المفرط ضد لاعب منافس، ما أدى إلى طرده من قبل الحكم مباراة الهلال والشباب.

وتعرض أولسمان سيلفا للطرد في الدقيقة 61 من مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.


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