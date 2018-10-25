الانضباط تُغرم الطائي.. وتوقف لاعب العين

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبتين بشأن نادي الطائي، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، اس مانداو.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، نادي الطائي بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه طاقم التحكيم عند نهاية المباراة؛ التي أقيمت بين فريقه ونادي الشعلة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأوقفت لاعب نادي العين اس مانداو مباراة واحدة مع مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس، مما أدى إلى طرده من مباراة فريقه أمام نادي العروبة دوريًا.