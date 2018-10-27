الانضباط تُغرم القادسية.. وتوقف مورا

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على نادي القادسية وأخرى تجاه لاعبه جورج مورا.

وألزمت لجنة الانضباط نادي القادسية بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لقيام عدد من لاعبيه وإطاراته الفنية بمضايقة الحكم عقب الصافرة النهائية للمباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الشباب في الجولة السابعة.

كما أوقفت لجنة الانضباط لاعب نادي القادسية جورج مورا مباراة واحدة، بالإضافة إلى الايقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس، ما أدى إلى طرده من مباراة فريقه مع نادي الشباب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.