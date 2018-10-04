الانضباط تُغرم النجوم والعدالة 10 آلاف ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين ضد ناديي النجوم والعدالة بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وجاء القرار الأول ضد نادي النجوم، حيث ألزمته لجنة الانضباط بدفع عشرة آلاف ريال لتأخر إدرايي الفريق في تسليم المراقب “كشوفات” أسماء اللاعبين مدة 15 دقيقة، وذلك خلال مباراة النجوم والأنصار في دوري الدرجة الأولى.

أما القرار الثاني فصدر ضد نادي العدالة، حيث أوقفت لجنة الانضباط اللاعب عبدالله الهميان لاعب العدالة 4 مباريات بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب منافس خلال مباراة أبها في الدوري.