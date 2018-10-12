ومن جهة أخرى، شهدت محافظة الحديدة مواجهات بين الانقلابيين وقوات المقاومة المشتركة المدعومة بغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية.

وأعلنت مصادر في المقاومة أن القوات شنت هجوما على جيوب المتمردين الحوثيين جنوب غربي مديرية بيت الفقيه، انتهى بمقتل وإصابة عدد منهم ثم السيطرة على 3 مواقع في منطقة الكراعمة أعلى وادي الجاح.

وبدأ الهجوم بقصف مدفعي مركز على تجمعات الميليشيات ومخابئها، ثم التقدم والسيطرة على مواقع ترك فيها الحوثيون كميات من الأسلحة والذخيرة، فيما استهدفت طائرات التحالف بغارات عدة تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من منطقة الحسينية.

يأتي ذلك فيما واصلت ألوية العمالقة عمليات تمشيط مواقع المتمردين الحوثيين غربي زبيد وشرقي وغربي مدينة التحيتا.

وشاركت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف باستهداف جيوب الحوثيين وتحركاتهم في المزارع المنتشرة شرقي التحيتا، فيما قصفت مقاتلاته تعزيزات للمتمردين في المدينة.

وتواصل قوات المقاومة المشتركة تمشيطها مواقع المتمردين في مزارع التحيتا وبيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة منذ أيام عدة.