الانقلابيون يقتحمون سكن الطالبات ويحولون صنعاء لمعتقل كبير

المواطن - واس

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية حولت العاصمة صنعاء إلى معتقل كبير وصادرت حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية أن “ميليشيا الحوثي تسيّر عروضًا عسكرية بشكل يومي في شوارع العاصمة صنعاء، وتقتحم كليات وسكن الطالبات في جامعة صنعاء، وتعتقل طلاب وطالبات جامعة صنعاء والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر الرعب والذعر بين المواطنين وإخضاعهم لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها”.

وأضاف أن “ميليشيا الإنقلاب تمارس بحق المواطنين أبشع أشكال القمع والتنكيل والإرهاب النفسي، لتؤكد أنها لا تختلف في شيء عن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين”، مستغربًا “صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي ضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان وكل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية.