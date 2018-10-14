الانهيارات الأرضية تودي بحياة 3 أشخاص في بنجلاديش
بسبب الأمطار الغزيرة

الانهيارات الأرضية تودي بحياة 3 أشخاص في بنجلاديش

2018/10/14
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار
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المواطن - متابعة

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق بنجلاديش.

وقال رجال الإطفاء إنه تم انتشال الجثث من أسفل ركام كوخين طمرهما الطمي الذي سقط من تلة قريبة في مدينة شاتوجرام على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة دكا.

وقال أحد العاملين بإدارة الدفاع المدني وخدمة الإطفاء، إن إعصار “تيتلي” الذي ضرب خليج البنجال هو سبب هطول الأمطار الغزيرة التي أدت لوقوع انهيارات أرضية.

وكان الإعصار قد خلف دماراً في ولاية أوديسا، عندما ضرب منطقة جاجاباتي الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً.

يشار إلى أن وقوع قتلى بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار خلال موسم الأمطار أمر شائع في بنجلاديش.


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